Каррагер: «Подписание Гакпо – очень выгодный ход, если сравнивать с трансфером Антони в «МЮ»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер одобрил трансфер Коди Гакпо.

23-летний вингер эйндховенского ПСВ и сборной Нидерландов пополнит ряды «Ливерпуля» в январе. Переход обошёлся «красным» в 42 млн евро.

«Ливерпуль» нуждался в таком игроке, как Коди Гакпо. Это отличное подписание, учитывая травмы Диогу Жоты и Луиса Диаса. Клопп задействовал на этой позиции Окслейда, но мы видели, что ему не слишком подходит данная роль.

Очень качественный трансферный ход, разумное решение. Цена тоже радует – особенно если вспомнить, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» подписал Антони летом», – цитирует Sky Каррагера.

Напомним, что трансфер Антони из «Аякса» обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 95 млн евро.