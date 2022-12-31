Шоу заявил, что ему нравится играть на позиции центрального защитника

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу ответил на вопрос о том, нравится ли ему играть в центре обороны.

Шоу признался в интервью BBC, что ему нравится играть центрального защитника. Игрок заявил, что сказал тренеру о готовности выступать на любой позиции. Благодаря такому решению появилась возможность играть вместе с Рафаэлем Вараном, который очень сильно помогает, добавил Шоу.

В текущем сезоне 27-летний Шоу принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в Английской премьер-лиге, набрав 32 очка после 16 матчей.