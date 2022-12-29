Линделоф: «Лисандро Мартинес очень быстро адаптировался к Премьер-лиге»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделоф оценил успех новичка команды Лисандро Мартинеса, который летом присоединился к «красным дьяволам» из амстердамского «Аякса» за 67 миллионов евро.

«Лисандро очень быстро адаптировался к Английской премьер-лиге. Мы говорим о фантастическом футболисте. С тех пор, как Мартинес пришёл в команду, он демонстрировал невероятную страсть и энергию. Он старается всё делать на 100%», – цитирует Линделофа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Лисандро Мартинес в данный момент находится в отпуске, отмечая победу сборной Аргентины на чемпионате мира.