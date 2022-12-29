«МЮ» готов выложить за Гюсто 35 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» уже в январе может пополнить свои ряды новым правым защитником. Так как клуб скоро намерен отдать в аренду запасного фуллбека Аарона Уан-Биссаку, руководство находится в активном поиске игрока на замену англичанину.

По информации от Mail Sport, приоритетным вариантом является 19-летний защитник «Лиона» Мало Гюсто, который уже давно находится на радаре у европейских топ-клубов. По сведениям источника, «дети» будут готовы отпустить своего юного таланта за 35 миллионов евро.

При этом стоит учитывать, что предметный интерес к футболисту также проявляется другой клуб из Английской премьер-лиги в лице «Ньюкасла».