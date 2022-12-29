Эриксен: «Рэшфорд играет очень уверенно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен похвалил своего партнёра по команде Маркуса Рэшфорда, который в нынешнем сезона является лучшим бомбардиром «красных дьяволов» во всех турнирах.

«Рэшфорд играет очень уверенно, вы можете заметить это во время матчей. Постоянно кажется, что у него есть отличная возможность создать что-нибудь или вовсе забить. Надеюсь, он продолжит в том же духе», – цитирует Рэшфорда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Маркус в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Недавно «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с нападающим до конца следующего сезона.