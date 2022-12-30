«МЮ» летом отказался продавать Диалло в Серию А

«Манчестер Юнайтед» этим летом отказался продавать своего полузащитника Амада Диалло на постоянной основе, хотя в услугах футболиста были заинтересованы клубы из Серии А. Такую информацию в своих социальных сетях опубликовал журналист Фабрицио Романо.

По словам источника, в данный момент руководство «Манчестер Юнайтед» полностью довольно прогрессом Амада в «Сандерленде», за который ивуариец выступает на правах годичной аренды. Сейчас на счету футболиста шесть голов и один ассист в Чемпионшипе.

Напомним, что Диалло ранее выступал в Серии А в составе «Аталанты». Именно оттуда «Манчестер Юнайтед» и выкупил игрока 20-летнего игрока в январе 2021 года за 21,30 миллионов евро.