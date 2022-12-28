Сунесс: «Каземиро никогда не был великим игроком»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс никогда не считал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро великим футболистом. Напомним, бразилец этим летом перебрался на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала». Сумма трансфера в будущем может возрасти до 80 миллионов евро с учётом бонусов.

«Каземиро всегда играл рядом с великими игроками, он он сам никогда таковым не являлся. Я считаю его просто крепким и стабильным футболистом», – цитирует Сунесса Centre Devils.

Напомним, Каземиро за свою карьеру 5 раз становился победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Бразилец в нынешнем сезоне забил один гол в АПЛ.