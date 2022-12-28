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Сунесс: «Каземиро никогда не был великим игроком»

28 Декабря 2022 • 13:40 Комментировать
Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед
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31.12 15:30

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс никогда не считал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро великим футболистом. Напомним, бразилец этим летом перебрался на «Олд Траффорд» из мадридского «Реала». Сумма трансфера в будущем может возрасти до 80 миллионов евро с учётом бонусов.

«Каземиро всегда играл рядом с великими игроками, он он сам никогда таковым не являлся. Я считаю его просто крепким и стабильным футболистом», – цитирует Сунесса Centre Devils.

Напомним, Каземиро за свою карьеру 5 раз становился победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». Бразилец в нынешнем сезоне забил один гол в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Грэм Сунесс
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