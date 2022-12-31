Шоу: «Дисциплина? В большом клубе всегда так»

Нападающий Маркус Рэшфорд не вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» - таким образом он был наказан за то, что проспал важное командное собрание. Но он был выпущен на замену, забил победный гол и вернул доверие одноклубников. Ситуацию прокомментировал Люк Шоу - он напомнил, что «Манчестер Юнайтед» является большим и серьезным клубом.

- В большом клубе всегда так, в смысле дисциплины. Она должна быть. Тренер следит за этим. Раньше в клубе совершались глупые поступки. Но теперь так, если ты не следишь за собой даже в мелочах, то пропускаешь игры, - цитирует слова Шоу BT Sport.