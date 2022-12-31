Тен Хаг прокомментировал ситуацию с Рэшфордом

Нападающий Маркус Рэшфорд не вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» - таким образом он был наказан за то, что проспал важное командное собрание. Однако Рэшфорд вышел на поле на замену и забил решающий гол - «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон». Наставник команды Эрик тен Хаг прокомментировал его выступление.

- Хорошо, что после этого решения Маркус нашел, чем ответить, на поле. Он вышел на замену, усилил игру, забил гол - это та реакция, которая была нужна. А правила есть правила, они одинаковы для всех, - цитирует тен Хага BT Sport.

Видимо, как раз вот этот нюанс с правилами, одинаковыми для всех, не понял чуть ранее Криштиану Роналду...