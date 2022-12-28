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Тен Хаг разочарован тем, что «МЮ» упустил трансфер Гакпо

28 Декабря 2022 • 16:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Лестер
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30.12 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал понять руководству, что разочарован тем, что команда упустила трансфер Коди Гакпо, который перебрался из ПСВ Эйндховена в «Ливерпуль».

По информации от журналиста Роба Доусона, хоть тен Хаг и разочарован исходом сделки по Гакпо, нидерландец до сих пор надеется, что «Манчестер Юнайтед» сможет заполучить хотя бы краткосрочную замену нападающему Криштиану Роналду, который ранее ушёл свободным агентом.

Ранее на радаре «красных дьяволов» находились такие футболисты, как Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико» и Гонсалу Рамуш из лиссабонской «Бенфики». Оба игрока защищают цвета сборной Португалии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
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