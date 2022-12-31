Шоу: «Рэшфорд в отличной форме»

В Англии сегодня проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразился с «Вулверхэмптоном» и одержал победу с минимальным счетом. Единственный мяч в матче забил Маркус Рэшфорд, который вышел на замену, но доказал, что находится в отличной игровой форме. Его нахваливает и Люк Шоу - защитник «Манчестер Юнайтед».

- Маркус сейчас в отличной форме, очень уверен в себе, во всем настроен положительно и оптимистично. Рэшфорд - нападающий мирового уровня, и, если будет продолжать в том же духе, может, вдобавок, стать одним из лучших в мире, - цитирует слова Шоу BT Sport.