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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Шоу: «Рэшфорд в отличной форме»

31 Декабря 2022 • 20:30 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В Англии сегодня проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразился с «Вулверхэмптоном» и одержал победу с минимальным счетом. Единственный мяч в матче забил Маркус Рэшфорд, который вышел на замену, но доказал, что находится в отличной игровой форме. Его нахваливает и Люк Шоу - защитник «Манчестер Юнайтед».

- Маркус сейчас в отличной форме, очень уверен в себе, во всем настроен положительно и оптимистично. Рэшфорд - нападающий мирового уровня, и, если будет продолжать в том же духе, может, вдобавок, стать одним из лучших в мире, - цитирует слова Шоу BT Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу Маркус Рэшфорд
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Декабря 2022 в 21:26
Шоу маст гоу он..
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