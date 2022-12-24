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Гакпо хочет перейти в «МЮ» уже в январе, игрок не намерен ждать до лета

24 Декабря 2022 • 17:06 Комментировать
Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед
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31.12 15:30

Нападающий ПСВ Эйндховен Коди Гакпо хочет поскорее завершить свой переход в «Манчестер Юнайтед», где его до сих пор ждёт главный тренер Эик тен Хаг. По информации от журналиста Саймона Муллока, нидерландец хочет завершить трансфер уже сейчас, а не ждать до лета.

Напомним, ПСВ готов расстаться со своим талантливым форвардом в январе, но для этого понадобится 50 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» уверен в том, что сможет заполучить нападающего уже этой зимой.

Гакпо стал лучшим бомбардиром сборной Нидерландов на чемпионате мира, забив три гола на групповом этапе. «Оранжевые» вылетели с турнира на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти будущим победителям в лице Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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