Гакпо хочет перейти в «МЮ» уже в январе, игрок не намерен ждать до лета

Нападающий ПСВ Эйндховен Коди Гакпо хочет поскорее завершить свой переход в «Манчестер Юнайтед», где его до сих пор ждёт главный тренер Эик тен Хаг. По информации от журналиста Саймона Муллока, нидерландец хочет завершить трансфер уже сейчас, а не ждать до лета.

Напомним, ПСВ готов расстаться со своим талантливым форвардом в январе, но для этого понадобится 50 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» уверен в том, что сможет заполучить нападающего уже этой зимой.

Гакпо стал лучшим бомбардиром сборной Нидерландов на чемпионате мира, забив три гола на групповом этапе. «Оранжевые» вылетели с турнира на стадии четвертьфинала, проиграв в серии пенальти будущим победителям в лице Аргентины.