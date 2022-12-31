Шоу: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о своём одноклубнике Маркусе Рэшфорде.

«Сейчас он находится в очень хорошем состоянии. Он полностью уверен в себе. Это футболист высокого класса, который может стать одним из лучших в мире», — цитирует слова Шоу BBC.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.

Сегодня, 31 декабря, «Манчестер Юнайтед» одолел «Вулверхэмптон» (1:0) благодаря голу Рэшфорда и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.