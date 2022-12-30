Источник: «Манчестер Юнайтед» не делал предложений по Гакпо, клубу нужен нападающий

«Манчестер Юнайтед» никогда не делал предложений о трансфере нидерландского футболиста Коди Гакпо, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно о том, что 23-летний вингер перешёл из ПСВ в «Ливерпуль», несмотря на многочисленные слухи, связывавших его с манкунианцами.

По информации Романо, хоть главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и хотел видеть Гапо в своей команде, руководство клуба решило не предлагать за нидерландца 40 миллионов фунтов (примерно 45,2 миллионов евро), так как сейчас «красные дьяволы» нуждаются в чистом форварде, а не в вингере.

В нынешнем сезоне Гакпо провёл в составе ПСВ 24 матча, забив в них 13 голов, а также отдав 17 результативных передач.