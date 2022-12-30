​Тен Хаг дал понять, что «Манчестер Юнайтед» не будет торопиться с подписанием форварда

После ухода Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» ищет футболиста на позицию нападающего. Впрочем, «красные дьяволы» не будут торопиться на трансферном рынке. Об этом сказал главный тренер команды Эрик тен Хаг.

«Мы ищем подходящего футболиста. Он должен соответствовать спортивным критериям и финансовым критериям. Мы хотим быть конкурентоспособными во всех турнирах. Для этого нам нужны хорошие футболисты и конкуренция в составе», - рассказал тен Хаг журналистам.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 31 декабря, – против «Вулверхэмптона» на выезде.