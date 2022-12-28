Два бразильца впервые сделали голевую комбинацию «МЮ» в АПЛ

Два бразильских игрока впервые в истории «Манчестер Юнайтед» сделали голевую комбинацию в матче Премьер-лиги. Это случилось на 87-й минуте, когда Каземиро отдал голевую передачу на Фреда – тот сделал счёт 3:0 и завершил разгром гостей из Ноттингема.

Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ноттингем Форест» и заработал на «Олд Траффорд» три очка. Помимо Фреда, за «манкунианцев» в игре забивали Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

После победы над аутсайдером чемпионата команда Эрика тен Хага идёт на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 31 декабря в гостях, соперник - «Вулверхэмптон».