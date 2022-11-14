Тен Хаг и некоторые игроки «МЮ» разочарованы интервью Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг и некоторые футболисты клуба остались недовольны интервью нападающего Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. По информации от журналиста Каве Солхекола, тренер и часть игроков «красных дьяволов» были недовольны не только самим интервью, а и тем, когда именно оно вышло.

Беседа Криштиану с Морганом появилась в сети вчера вечером. По информации от источника, игроки узнали об этом интервью уже в тот момент, когда возвращались домой после победы над «Фулхэмом» из Лондона.

Напомним, Роналду сказал Пирсу Моргану, что чувствует предательство со стороны «Манчестер Юнайтед», а также не уважает главного тренера Эрика тен Хага.