Рэшфорд рассказал, за что получил наказание

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, почему не попал в стартовый состав на матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Ранее главный тренер команды Эрик тен Хаг сообщил, что футболист остался на скамейке по дисциплинарным причинам.

Рэшфорд сказал в интервью BT Sport, что проспал и опоздал на встречу. Таковы правила команды, очень разочарован, что не вышел в стартовом составе, но к решению отношусь с пониманием, добавил футболист.

Стоит отметить, что 25-летний нападающий вышел на замену сразу после перерыва и отметился забитым мячом. Этот гол стал единственным в матче, он и принес победу «красным дьяволам» над «Вулверхэмптоном» (1:0).