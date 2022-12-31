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Рэшфорд рассказал, за что получил наказание

31 Декабря 2022 • 18:24 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, почему не попал в стартовый состав на матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном». Ранее главный тренер команды Эрик тен Хаг сообщил, что футболист остался на скамейке по дисциплинарным причинам.

Рэшфорд сказал в интервью BT Sport, что проспал и опоздал на встречу. Таковы правила команды, очень разочарован, что не вышел в стартовом составе, но к решению отношусь с пониманием, добавил футболист.

Стоит отметить, что 25-летний нападающий вышел на замену сразу после перерыва и отметился забитым мячом. Этот гол стал единственным в матче, он и принес победу «красным дьяволам» над «Вулверхэмптоном» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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