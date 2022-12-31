Тен Хаг: «Нападающие сейчас стоят очень дорого, особенно в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды купить нового нападающего в январское трансферное окно. Напомним, ранее «красные дьяволы» упустили Коди Гакпо, который перебрался из ПСВ в «Ливерпуль».

«Нападающих подписать очень сложно, ведь сейчас они очень дорогие, особенно в январе. Мы должны установить высокие требования для потенциальных новичков. Возможно, нам придётся проявить креативность», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» более месяца назад потерял Криштиану Роналду, с которым клуб разорвал контракт. С переездом на «Олд Траффорд» ранее связывали Мемфиса Депая, Гонсалу Рамуша и Жоау Фелиша.