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Тен Хаг: «Нападающие сейчас стоят очень дорого, особенно в январе»

31 Декабря 2022 • 13:43 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
1 5.00 X 3.85 2 1.70
Через 0 ч. 19 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил шансы своей команды купить нового нападающего в январское трансферное окно. Напомним, ранее «красные дьяволы» упустили Коди Гакпо, который перебрался из ПСВ в «Ливерпуль».

«Нападающих подписать очень сложно, ведь сейчас они очень дорогие, особенно в январе. Мы должны установить высокие требования для потенциальных новичков. Возможно, нам придётся проявить креативность», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

«Манчестер Юнайтед» более месяца назад потерял Криштиану Роналду, с которым клуб разорвал контракт. С переездом на «Олд Траффорд» ранее связывали Мемфиса Депая, Гонсалу Рамуша и Жоау Фелиша.

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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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NOBODY
31 Декабря 2022 в 15:06
Тен Хаг: «Нападающие сейчас стоят очень дорого, особенно в январе»---

подождем скидки или акции ))))
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