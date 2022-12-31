Рэшфорд наказан за нарушение дисциплины

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил журналистам о том, почему нападающий команды Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав на матч с «Вулверхэмптоном».

По словам наставника «красных дьяволов», 25-летний футболист остался в запасе на матч 18-го тура чемпионата Англии по дисциплинарным причинам.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 10 забитых мячей и четыре голевые передачи в 21 матче за клуб.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Вулверхэмптоном». После первого тайма счет пока не открыт. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.