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Рэшфорд наказан за нарушение дисциплины

31 Декабря 2022 • 16:31 Комментировать
Вулверхэмптон
0:0
Манчестер Юнайтед
1 5.00 X 3.85 2 1.70
2-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил журналистам о том, почему нападающий команды Маркус Рэшфорд не попал в стартовый состав на матч с «Вулверхэмптоном».

По словам наставника «красных дьяволов», 25-летний футболист остался в запасе на матч 18-го тура чемпионата Англии по дисциплинарным причинам.

В текущем сезоне на счету Рэшфорда 10 забитых мячей и четыре голевые передачи в 21 матче за клуб.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Вулверхэмптоном». После первого тайма счет пока не открыт. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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