Лопетеги: «Надо продолжать работать, несмотря на поражение»

В Англии сегодня проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразился с «Вулверхэмптоном» и одержал победу с минимальным счетом. Поражение своей команды прокомментировал испанский наставник Хулен Лопетеги - он считает, что его подопечные должны продолжать напряженно работать, несмотря на неудачу.

- Проигрывать, конечно, всегда непросто и неприятно. Мы не хотим проигрывать. Мы показали, что можем соперничать с любой командой, но жаль, что не взяли очки. Игроки должны продолжать работать над собой и совершенствоваться, - цитирует слова Лопетеги BT Sport.