Лопетеги прокомментировал «засуху» «Вулверхэмптона»

В Англии сегодня проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразился с «Вулверхэмптоном» и одержал победу с минимальным счетом. «Волки» снова не забили, у команды на счету лишь десять голов в текущем сезоне - худший результат в лиге. Наставник «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги прокомментировал ситуацию со слабой результативностью.

- Голы - результат хорошей работы, которую мы стараемся проделывать. Но, наверное, нам не хватает точности принимаемых решений в штрафной площади. В прошедшем матче у нас было пять-шесть шансов, но остается лишь продолжать верить в себя и в удачу, - цитирует Лопетеги BT Sport.