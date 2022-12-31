Тен Хаг поздравил сэра Алекса Фергюсона

В Англии сегодня проходят матчи восемнадцатого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» сразился с «Вулверхэмптоном» и одержал победу с минимальным счетом. Как оказалось, это был подарок ко дню рождения легендарного сэра Алекса Фергюсона - ему, возглавлявшему «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, исполняется сегодня 81 год.

Нынешнему наставнику клуба, нидерландцу Эрику тен Хагу, напомнили о дне рождения Фергюсона в ходе послематчевой пресс-конференции. Тен Хаг отреагировал незамедлительно:

- Мои поздравления сэру Алексу Фергюсону, - заявил нидерландский специалист, слова которого цитирует BBC Sport.