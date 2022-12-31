«Манчестер Юнайтед» дожал «Вулверхэмптон» в концовке

В последний день уходящего года английский футбол радует нас качественными матчами. Сегодня «Манчестер Юнайтед» гостил у «Вулверхэмптона» и набрал-таки три очка. В первом тайме Алехандро Гарначо перехватил пас назад на голкипера, но не смог обыграть последнюю преграду. Антони едва не открыл счет, но вратарь среагировал на рикошет и поймал мяч. В конце первого тайма эта же парочка снова была в центре внимания, и еще раз счет не изменился. У хозяев Рубен Невеш проверил бдительность Давида де Хеа ударом со штрафного, тот в порядке. В ответ Люк Шоу после подачи углового животом пытался поразить цель - не попал. А все решил прорыв Маркуса Рэшфорда с левого фланга в штрафную и его точный удар. Он же отличился снова, но видеопомощники арбитра усмотрели фол с его стороны.

1:0, «МЮ» набрал 32 очка и снова ворвался в топ-4 команд, «волки» остаются в зоне вылета.