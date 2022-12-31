Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дожал «Вулверхэмптон» в концовке

31 Декабря 2022 • 17:35 Комментировать
Вулверхэмптон
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В последний день уходящего года английский футбол радует нас качественными матчами. Сегодня «Манчестер Юнайтед» гостил у «Вулверхэмптона» и набрал-таки три очка. В первом тайме Алехандро Гарначо перехватил пас назад на голкипера, но не смог обыграть последнюю преграду. Антони едва не открыл счет, но вратарь среагировал на рикошет и поймал мяч. В конце первого тайма эта же парочка снова была в центре внимания, и еще раз счет не изменился. У хозяев Рубен Невеш проверил бдительность Давида де Хеа ударом со штрафного, тот в порядке. В ответ Люк Шоу после подачи углового животом пытался поразить цель - не попал. А все решил прорыв Маркуса Рэшфорда с левого фланга в штрафную и его точный удар. Он же отличился снова, но видеопомощники арбитра усмотрели фол с его стороны.

1:0, «МЮ» набрал 32 очка и снова ворвался в топ-4 команд, «волки» остаются в зоне вылета.

Протокол игры  
Вулверхэмптон0:1Манчестер Юнайтед
  76'Рэшфорд Маркус (0:1)
Са ЖозеСемеду Нелсон  26' 65' (Хонни Кастро ( 65') Коллинз НатанКилман МаксБуэно Уго 73' (Гомеш Тоти ( 73') Моутинью Жоау 73' (Аит-Нури Раян ( 73') Невеш РубенЛуис Матеус IIХи-Чан ХванКоста Диего 46' (Траоре Адама ( 46') Поденсе Даниэл 81' (Хименес Рауль ( 81')
Запасные: Траоре БубакарГуэдеш ГонсалуШаркич МатияХодж Джозеф
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран РафаэльШоу ЛюкМаласиа ТиреллКаземиро Карлос  57'Эриксен Кристиан 61' (Фред Сантос ( 61'  72') Антони 90' (Эланга Энтони ( 90') Фернандеш Бруну 90' (Магуайр Гарри ( 90') Гарначо Алехандро 46' (Рэшфорд Маркус ( 46'  88') Марсьяль Антони 81' (Ван де Бек Донни ( 81')
Запасные: Уильямс БрендонЛинделоф ВикторМайну КоббиХитон Том
31 декабря. Стадион "Молинью".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.90 3.60 1.98
Видео
43 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1
0
1.16 8.20 17.00
Видео
43 мин
Борнмут Борнмут
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
2
3.15 3.20 2.44
Видео
43 мин
Фулхэм Фулхэм
Саутгемптон Саутгемптон
1
0
2.29 3.30 3.35
Видео
43 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Лидс Лидс
0
0
1.66 4.20 5.00
Видео
31.12.22 в 20:30
Брайтон Брайтон
Арсенал Арсенал
3.80 3.60 2.01
Видео
01.01.23 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.74 4.00 4.60
Видео
01.01.23 в 19:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Челси Челси
5.60 4.40 1.58
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Декабря
18:24 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд рассказал, за что получил наказание
18:14 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Рэшфорд может стать одним из лучших в мире»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Венгер считает, что у «Арсенала» нет слабых мест
17:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» дожал «Вулверхэмптон» в концовке
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:31 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд наказан за нарушение дисциплины 1
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:43 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нападающие сейчас стоят очень дорого, особенно в январе» 1
13:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что думает об «Арсенале»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Тан Хаг: «Очень рад, что «Реал» продал нам Каземиро»
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Лестера»
12:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерял основного игрока из-за травмы
12:15 · Англия. Премьер-лига
Конте останется в «Тоттенхэме» при одном условии
12:09 · Англия. Премьер-лига
Эмери оценил готовность Мартинеса к матчам АПЛ
12:03 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда претендуют на Тюрама 2
Все новости
Рекомендуем