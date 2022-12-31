Тен Хаг: «Будет очень трудно подписать достойного форварда в январе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь ответил на вопрос о необходимости усиления атаки.

Специалист признавал, что клуб занимается поисками нового нападающего, поскольку из-за ухода Криштиану Роналду позиция осталась недоукомплектованной. Тем не менее, как утверждает тен Хаг, оформить сделку в январе будет нелегко: «Нападающие всегда стоят дорого, особенно зимой. Перед нами очень трудная задача. Возможно, нам придётся творчески подойти к решению этого вопроса. Мы делаем всё, что в наших силах», – цитирует журналист Саймон Стоун нидерландского рулевого, возглавившего клуб перед началом сезона.