Фред: «Покойся с миром, Пеле, ты останешься величайшим спортсменом всех времён»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос прокомментировал печальное известие о смерти Пеле.

«Король футбола» ушёл из жизни в возрасте 82 лет.

«Главный образец для подражания для всех поколений. Больше, чем просто кумир. Покойся с миром, Пеле, ты останешься величайшим спортсменом всех времён», – написал в социальных сетях 29-летний соотечественник легенды.

О смерти Пеле стало известно сегодня. Трёхкратный чемпион мира, выступавший на профессиональном уровне с 1956 по 1977 год, скончался в Морумби, округе Сан-Паулу.