Закария: «Считаю Джеймса лучшим правым защитником в мире»

Полузащитник лондонского «Челси» Денис Закария оценил уровень правого защитника Риса Джеймса. Также швейцарец поддержал своего партнёра по команде, который вчера получил рецидив травмы колена в матче Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест».

«Он невероятно важный футболист для нас, мы все знаем о качествах Риса. Лично я считаю его лучшим правым защитником в мире. Для нас очень важно, чтобы он вернулся как можно скорее. Надеюсь, травма не серьёзная», – сказал Закария в послематчевом интервью.

Ранее Джеймс пропустил чемпионат мира из-за своей травмы колена. Недавно игрок продлил контракт с «Челси» до 2027 года.