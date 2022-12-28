Юранович может заменить в «Челси» травмированного Джеймса

Правый защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от Mail Sport, лондонский «Челси» рассматривает фуллбека в качестве потенциальной замены Рису Джеймсу, который в этом сезоне много страдает из-за травм.

Вчера Джеймс впервые вышел на поле за несколько месяцев, но уже на старте второго тайма матча с «Ноттингем Форест» англичанин попросил замену. Судя по всему, футболист получил рецидив травмы колена.

Юранович является одним из приоритетных вариантов для «Челси» в качестве подстраховки Джеймсу. Йосип впечатлил «пенсионеров» своей игрой на чемпионате мира.