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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Юранович может заменить в «Челси» травмированного Джеймса

28 Декабря 2022 • 14:54 Комментировать
Хиберниан
...
Селтик
1 9.50 X 5.50 2 1.30
Через 6 ч. 54 мин.

Правый защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович в скором времени может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от Mail Sport, лондонский «Челси» рассматривает фуллбека в качестве потенциальной замены Рису Джеймсу, который в этом сезоне много страдает из-за травм.

Вчера Джеймс впервые вышел на поле за несколько месяцев, но уже на старте второго тайма матча с «Ноттингем Форест» англичанин попросил замену. Судя по всему, футболист получил рецидив травмы колена.

Юранович является одним из приоритетных вариантов для «Челси» в качестве подстраховки Джеймсу. Йосип впечатлил «пенсионеров» своей игрой на чемпионате мира.

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