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«Челси» по делу упустил победу над «Ноттингем Форест»

01 Января 2023 • 21:21 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Челси
окончен

В первый день нового года «Челси» играл против «Ноттингем Форест». Лондонцы почти в три раза чаще, чем соперник, контролировали мяч, но по ударам заметно уступили. Уже в дебюте «Челси» повел после курьезного момента. Прострел Кристиана Пулишича, срезка от защитника в перекладину и добивание Рахима Стерлинга. После перерыва Бреннан Джонсон убегал один на один и с острого угла не смог обыграть голкипера. Тут же Морган Гиббс-Уайт запустил мяч в перекладину. Далее счет все же сравнялся. После подачи углового Вийи Боли головой сбросил мяч на Сержа Орье, и тот был точен. В концовке Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич не смогли замкнуть пустой угол после прострела.

В итоге 1:1, «Челси» делит седьмое место с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов. «Лесники» остаются в зоне вылета.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:1Челси
  16'Стерлинг Рахим (0:1)
(1:1) Орье Серж63'  
Хендерсон ДинОрье СержУорролл ДжоБоли ВийиЛоди РенанЙейтс Райан  42'Фройлер РемоМангаля Орель 78' (Колбэк Джек ( 78') Гиббс-Уайт МорганДжонсон Бреннан 82' (Сарридж Сэм ( 82') Авонийи Тайво 88' (Уильямс Неко ( 88')
Запасные: Маккена СкоттТоффоло ХарриДеннис ЭммануэльКук СтивО'Брайен ЛьюисХеннесси Уэйн
Аррисабалага КепаАспиликуэта Сесар  53'Кулибали КалидуСилва ТьягоКукурелья МаркЗакария Денис 61' (Ковачич Матео ( 61') Жоржиньо II 72' (Зиеш Хаким ( 72') Стерлинг Рахим 73' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 73') Маунт Мэйсон 73' (Галлахер Конор ( 73'  90') Пулишич Кристиан 87' (Чуквуэмека Карни ( 87') Хаверц Кай
Запасные: Беттинелли МаркусХолл ЛьюисЧалоба ТревоХатчинсон Омари
01 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ноттингем Форест
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