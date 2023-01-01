«Челси» по делу упустил победу над «Ноттингем Форест»

В первый день нового года «Челси» играл против «Ноттингем Форест». Лондонцы почти в три раза чаще, чем соперник, контролировали мяч, но по ударам заметно уступили. Уже в дебюте «Челси» повел после курьезного момента. Прострел Кристиана Пулишича, срезка от защитника в перекладину и добивание Рахима Стерлинга. После перерыва Бреннан Джонсон убегал один на один и с острого угла не смог обыграть голкипера. Тут же Морган Гиббс-Уайт запустил мяч в перекладину. Далее счет все же сравнялся. После подачи углового Вийи Боли головой сбросил мяч на Сержа Орье, и тот был точен. В концовке Пьер-Эмерик Обамеянг и Кристиан Пулишич не смогли замкнуть пустой угол после прострела.

В итоге 1:1, «Челси» делит седьмое место с отставанием в семь очков от зоны Лиги чемпионов. «Лесники» остаются в зоне вылета.