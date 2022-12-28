Рис Джеймс: «2022-й год был для меня тяжелейшим»

Защитник «Челси» Рис Джеймс оценил, как прошёл для него уходящий год. Напомним, англичанин очень много времени пропустил из-за травмы. Вчера футболист получил рецидив повреждения колена в матче с «Борнмутом» в чемпионате Англии. Ещё неизвестно, когда Рис вновь вернётся на поле.

«2022-й год был для меня тяжелейшим. Я просто хотел бы поблагодарить вас за всю поддержку, которая не осталась незаметной с моей стороны. Этот год повлиял на меня в ментальном плане, но жизнь полна ситуаций, с которыми тебе так или иначе приходится справляться», – написал Джеймс в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Джеймс отметился голом и результативной передачей в чемпионате Англии.