Хаверц: «Очень рад голу и ассисту, надеюсь, что в новом году продолжу в том же духе»

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц поделился эмоциями после гола и ассиста во вчерашнем матче Английской премьер-лиги против «Борнмута», который «пенсионеры» по итогу выиграли 2:0.

«Очень рад голу и ассисту. Всегда приятно проводить матч таким образом. Надеюсь, что в новом году продолжу в том же духе», – заявил Хаверц на послематчевом интервью.

В общем и целом на счету Кая 4 гола и одна результативная передача в чемпионате Англии. 23-летний Хаверц проводит уже свой третий сезон в составе «Челси». В своё время «пенсионеры» заплатили за игрока леверкузенскому «Байеру» 80 миллионов евро.