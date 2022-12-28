Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» объявил о договорённости по трансферу форварда Фофана официально

28 Декабря 2022 • 19:13 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
1 5.30 X 3.85 2 1.65
01.01 19:30

Нападающий Давид Датро Фофана переходит из «Мольде» в «Челси». Лондонский клуб посредством своего официального сайта объявил о достижении договорённости по трансферу 20-летнего ивуарийца. Фофана станет игроком «пенсионеров» 1 января.

Вероятно, в ближайшие дни «Челси» обнародует новый пресс-релиз на тему подписания контракта с Фофана.

В сезоне-2022 Давид Датро Фофана забил 21 гол в 37 матчах за «Мольде».

Теперь в составе «Челси» будет два футболиста с фамилией Фофана. С конца августа за лондонцев выступает французский защитник Уэсли Фофана – он перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Лестера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мольде Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Давид Датро Фофана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» загнул ценник на Мудрика до 100 млн евро
20:17 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» может продать Жоржиньо ради Энцо Фернандеса
20:06 · Англия. Премьер-лига
Шелви близок к продлению контракта с «Ньюкаслом»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Наполи»
19:18 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» назвал сроки отсутствия Риса Джеймса
19:13 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил о договорённости по трансферу форварда Фофана официально
18:37 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» пока не сделал предложения по трансферу Милинковича-Савича
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Эриксен: «Нам грустно, что Роналду нет в команде» 1
18:29 · Россия. Премьер-лига
Генпродюсер «Матч ТВ» заявил, что РПЛ превосходит по цифрам АПЛ
18:00 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор оценил перспективы Поттера в «Челси»
17:57 · Англия. Премьер-лига
​Названы сроки восстановления Риса Джеймса
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в Макаллистере слухи
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Холанн заплёл косички 4
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Бетинью отреагировал на ошибочное включение в заявку «Манчестер Юнайтед»
16:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» положил глаз на хавбека «Интера»
Все новости
Рекомендуем