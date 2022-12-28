Нападающий Давид Датро Фофана переходит из «Мольде» в «Челси». Лондонский клуб посредством своего официального сайта объявил о достижении договорённости по трансферу 20-летнего ивуарийца. Фофана станет игроком «пенсионеров» 1 января.

Вероятно, в ближайшие дни «Челси» обнародует новый пресс-релиз на тему подписания контракта с Фофана.

В сезоне-2022 Давид Датро Фофана забил 21 гол в 37 матчах за «Мольде».

Теперь в составе «Челси» будет два футболиста с фамилией Фофана. С конца августа за лондонцев выступает французский защитник Уэсли Фофана – он перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Лестера».