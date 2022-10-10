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Тен Хаг — про Антони: «Мы должны ожидать от него большего»

10 Октября 2022 • 17:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
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16.10 16:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о вингере манкунианцев Антони.

Напомним, 22-летний бразилец перешёл в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из «Аякса» за 95 миллионов евро. В текущем сезоне новобранец провёл в составе «красных дьяволов» шесть матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.

«Мы должны ожидать от него большего. Ему нужны вызовы, именно поэтому он пришёл в Премьер-лигу. Он хочет играть с лучшими игроками, чувствуя давление и выступая против них. С этого момента он будет двигаться только вперёд», — заявил тен Хаг.

Действующий контракт Антони с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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