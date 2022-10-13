Антони рассказал, чему учится у Роналду

Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони поведал о том, как Криштиану Роналду помогает ему совершенствоваться.

«Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», Роналду сразу начал помогать мне с адаптацией. Он много общается со мной, в том числе перед матчами. Он всегда говорит, чтобы я сохранял спокойствие и уверенность в себе. Очень здорово учиться у человека, достигшего таких высот в футболе.

Менталитет Криштиану просто невероятен. Кроме того, он очень умён. Он делает всё ради завтрашнего дня – и это то, что я стараюсь перенять и оставить при себе на всю жизнь», – поведал официальному сайту клуба бразилец, купленный летом за 95 млн евро.