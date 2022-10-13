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Антони рассказал, чему учится у Роналду

13 Октября 2022 • 20:56 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 1.93 X 3.80 2 3.65
16.10 16:00

Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони поведал о том, как Криштиану Роналду помогает ему совершенствоваться.

«Когда я перешёл в «Манчестер Юнайтед», Роналду сразу начал помогать мне с адаптацией. Он много общается со мной, в том числе перед матчами. Он всегда говорит, чтобы я сохранял спокойствие и уверенность в себе. Очень здорово учиться у человека, достигшего таких высот в футболе.

Менталитет Криштиану просто невероятен. Кроме того, он очень умён. Он делает всё ради завтрашнего дня – и это то, что я стараюсь перенять и оставить при себе на всю жизнь», – поведал официальному сайту клуба бразилец, купленный летом за 95 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антони
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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Комментарии (2)
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Alex1972
13 Октября 2022 в 21:13
Главное, что он тебе посоветовал - пропускать предсезонки... Это залог "успеха"... А-ха-ха-ха...
Gorchitsa 9
13 Октября 2022 в 21:17
Главное, туз разноцветный раскрасить...Туз Алекса вполне себе натюрморт...
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