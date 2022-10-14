«Ньюкасл» в ближайшее время предложит Гимараэсу новый контракт с повышенной зарплатой

«Ньюкасл» намерен в скором времени продлить контракт со своим полузащитником Бруно Гимараэсом, которым в последнее время начал интересоваться мадридский «Реал». Напомним, бразилец перебрался на «Сент-Джеймс Парк» зимой 2022 года из французского «Лиона».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Ньюкасл» хочет продлить контракт с Гимараэсом, чтобы обезопасить себя от интереса со стороны европейских топ-клубов. Ранее в руководстве «сорок» заявили, что клуб не намерен расставаться со своим полузащитником.

В новом сезоне Гимараэс забил за «Ньюкасл» два гола и отдал одну результативную передачу в шести матчах Английской премьер-лиге.