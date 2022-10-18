Тен Хаг прокомментировал недовольство Роналду после замены в прошлом матче

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит ничего плохого в гневной реакции португальской суперзвезды.

Напомним, что в недавнем матче Премьер-лиги против «Ньюкасла» (0:0) 37-летний нападающий открыто выразил недовольство, когда на 72-й минуте наставник решил выпустить вместо него Маркуса Рэшфорда.

«Полагаю, ни один игрок не чувствует себя счастливым, когда его меняют, – комментирует инцидент Эрик тен Хаг, слова которого приводит Mirror. – И особенно это касается такого игрока, как Роналду, я понимаю его и не вижу в этом ничего плохого. Разумеется, он был убеждён, что способен доиграть до конца и принести команде победу – вот почему он так успешен», – отметил голландский рулевой.