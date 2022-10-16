​Тен Хаг: «Мы заслуживали победы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после ничьей с «Ньюкаслом» (0:0).

«Мы сыграли хорошо – не пропустили, хорошо прессинговали, владели мячом. Мы диктовали ход игры и могли – должны были – забить победный гол. Мы заслуживали победы, и это большой комплимент для команды. Потому что мы в плане физики были лучше «Ньюкасла» - одной из лучших команд Премьер-лиги по физике. У их игроков были судороги, а мы всё ещё бежали. Нужно продолжать в том же духе», - сказал тен Хаг BBC Match of the Day.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.