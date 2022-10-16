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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг: «Мы заслуживали победы»

16 Октября 2022 • 19:09 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после ничьей с «Ньюкаслом» (0:0).

«Мы сыграли хорошо – не пропустили, хорошо прессинговали, владели мячом. Мы диктовали ход игры и могли – должны были – забить победный гол. Мы заслуживали победы, и это большой комплимент для команды. Потому что мы в плане физики были лучше «Ньюкасла» - одной из лучших команд Премьер-лиги по физике. У их игроков были судороги, а мы всё ещё бежали. Нужно продолжать в том же духе», - сказал тен Хаг BBC Match of the Day.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
16 Октября 2022 в 19:32
Да, только первый тайм отдали сопернику. После замены гелевого начали хоть какие-то более или менее серьезно острые моменты создавать, реализация подвела.
Alex1972
16 Октября 2022 в 19:10
Не пи..ди..
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