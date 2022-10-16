Тен Хаг объяснил, почему заменил Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение заменить португальскую суперзвезду в матче против «Ньюкасла».

37-летний форвард вышел в стартовом составе, а на 72-й минуте был заменён на Маркуса Рэшфорда. Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Нам приходится играть четырежды за десять дней, и я хочу, чтобы нападающие оставались свежими. Без ротации мы не сможем поддерживать в форме наших атакующих игроков. Рэшфорду не хватало энергии для выхода с первых минут, но он хорошо провёл концовку», – отметил после матча голландский специалист.

Сегодняшний выход в старте стал для Криштиану Роналду лишь вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.