В подписании Леау заинтересовался ещё один гранд АПЛ

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

За португальцем следят «Челси» и «Манчестер Сити», о чём сообщалось ранее, а лондонцы даже пытались приобрести 23-летнего игрока минувшим летом. Согласно сведениям Mirror, список претендентов на звезду Серии А пополнил «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг очень высоко оценивает талант Леау, и клуб уже отправлял своих скаутов на матчи «Милана» для изучения форварда. Вероятный трансфер может состояться следующим летом.

Рафаэл Леау до сих пор не продлил трудовое соглашение с «россонери», истекающее в 2024 году, что привлекает к футболисту дополнительный интерес.