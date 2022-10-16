Хау — о Роналду: «Он остаётся исключительным игроком, и его нельзя недооценивать»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау в преддверии матча 11-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о форварде манкунианцев Криштиану Роналду.

Специалист считает, что недооценивать 37-летнего португальца не стоит, так как он по-прежнему остаётся очень важным игроком для своей команды.

«В прошлом сезоне он забил невероятное количество голов. Я считаю, что его трансфер был успешен. Он забил важные голы, даже очень важные в Лиге чемпионов. Он остаётся исключительным игроком, и его нельзя недооценивать», — заявил Хау.

В текущем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 11 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 16:00 по московскому времени. На данный момент манкунианцы опережают «сорок» в турнирной таблице чемпионата Англии на одно очко, при этом подопечные Эрика тен Хага имеют одну игру в запасе.