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Де Хеа отметил великолепную игру вратаря «Омонии» в матче с «Манчестер Юнайтед»

14 Октября 2022 • 10:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Омония
окончен

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа после матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Омонии» (1:0) поделился мнением об игре голкипера соперника Фрэнсиса Узохо.

Испанский футболист похвалил своего коллегу, отметив, что ему удалось совершить много отличных спасений.

«Я думаю, что он сыграл невероятно. Он сделал восемь или 10 отличных сейвов, но в конце концов мы забили гол. Конечно же, он провёл очень хороший матч», — приводит слова де Хеа официальный сайт УЕФА. 

После этой победы манкунианцы набрали девять очков и расположились на втором месте турнирной таблицы группы E. Отставание от испанского клуба «Реал Сосьедад» составляет три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Омония Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Фрэнсис Узохо
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