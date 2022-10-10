Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа: Я очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

10 Октября 2022 • 19:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 1.95 X 3.85 2 3.60
16.10 16:00

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Де Хеа заявил BT Sport, что полностью сосредоточен на матчах за «МЮ», он прилагает все силы для помощи своей команде. Хочется провести в клубе еще несколько лет, но неизвестно, что случится в будущем, добавил голкипер. «Я очень счастлив быть здесь», — подытожил Давид де Хеа.

В текущем сезоне 31-летний испанец провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Действующий трудовой договор вратаря с английским грандом рассчитан до конца июня 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.10.22 в 22:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Астон Вилла Астон Вилла
3.60 3.40 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Октября
20:59 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» пропустит чемпионат мира из-за травмы
20:42 · Англия. Премьер-лига
Аке рассказал, в чём секрет Холанна
20:33 · Англия. Премьер-лига
Гакпо отказал «Лидсу» из-за желания перейти в топ-клуб
19:19 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: Я очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»
17:47 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино оказался на радаре испанского клуба слухи
17:41 · Англия. Премьер-лига
​На Асенсио претендуют два европейских гранда слухи
17:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — про Антони: «Мы должны ожидать от него большего»
16:24 · Англия. Премьер-лига
Дудек: «Месси любил провоцировать, Рауль — высокомерный, а Роналду — эгоцентрист»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Антони отреагировал на свой рекорд в «Манчестер Юнайтед»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг раскритиковал Артету 3
14:47 · Англия. Премьер-лига
​На Локателли появился ещё один претендент в Англии слухи
14:37 · Англия. Премьер-лига
​Мартинелли: «Хочу остаться в «Арсенале» 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
​Агента Жоржиньо заметили в Барселоне
13:25 · Англия. Чемпионшип
​Рой Кин может возглавить английский клуб
12:41 · Англия. Чемпионшип
​Стива Брюса уволили официально
Все новости
Рекомендуем