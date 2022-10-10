Де Хеа: Я очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Де Хеа заявил BT Sport, что полностью сосредоточен на матчах за «МЮ», он прилагает все силы для помощи своей команде. Хочется провести в клубе еще несколько лет, но неизвестно, что случится в будущем, добавил голкипер. «Я очень счастлив быть здесь», — подытожил Давид де Хеа.

В текущем сезоне 31-летний испанец провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов и три раза смог сохранить свои ворота «сухими». Действующий трудовой договор вратаря с английским грандом рассчитан до конца июня 2023 года.