​Де Хеа проводит 500-й матч за «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Место в рамке ворот «красных дьяволов» с первых минут займёт Давид де Хеа. Для испанца это будет 500-й матч за «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, де Хеа станет первым игроком «красных дьяволов» не из Великобритании или Ирландии, которому покорилась эта отметка.

В предыдущих 499 матчах за «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пропустил 547 голов. Испанец выступает за «красных дьяволов» с лета 2011 года.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» можно будет на LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.