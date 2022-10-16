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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Де Хеа проводит 500-й матч за «Манчестер Юнайтед»

16 Октября 2022 • 15:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
1 1.95 X 3.70 2 3.80
1-й тайм

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Место в рамке ворот «красных дьяволов» с первых минут займёт Давид де Хеа. Для испанца это будет 500-й матч за «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, де Хеа станет первым игроком «красных дьяволов» не из Великобритании или Ирландии, которому покорилась эта отметка.

В предыдущих 499 матчах за «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пропустил 547 голов. Испанец выступает за «красных дьяволов» с лета 2011 года.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» можно будет на LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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