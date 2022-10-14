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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эвра: «Роналду – инопланетянин»

14 Октября 2022 • 14:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ньюкасл
1 1.93 X 3.80 2 3.65
16.10 16:00

Бывший одноклубник Криштиану Роналду Патрис Эвра прокомментировал тот факт, что звёздный португалец покорил отметку в 700 забитых голов на клубном уровне.

«Криштиану Роналду – инопланетянин. Я не буду называть его величайшим футболистом в истории, потому что он не с этой планеты. Многие игроки не достигают и 700 матчей, а он забил 700 голов», - сказал Эвра Betfait.

В настоящий момент Криштиану Роналду и другие футболисты «Манчестер Юнайтед» готовятся к домашнему матчу Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Команды сразятся в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Патрис Эвра
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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