​Эвра: «Роналду – инопланетянин»

Бывший одноклубник Криштиану Роналду Патрис Эвра прокомментировал тот факт, что звёздный португалец покорил отметку в 700 забитых голов на клубном уровне.

«Криштиану Роналду – инопланетянин. Я не буду называть его величайшим футболистом в истории, потому что он не с этой планеты. Многие игроки не достигают и 700 матчей, а он забил 700 голов», - сказал Эвра Betfait.

В настоящий момент Криштиану Роналду и другие футболисты «Манчестер Юнайтед» готовятся к домашнему матчу Английской премьер-лиги против «Ньюкасла». Команды сразятся в ближайшее воскресенье, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.