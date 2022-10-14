Спортивный директор «Ньюкасла» Эшуорт: «У нас нет права в течение одного-двух трансферных окон говорить, что мы должны конкурировать с лучшими»

Спортивный директор «Ньюкасла» Дэн Эшуорт поделился мнением о потенциале «сорок».

Эшуорт считает, что у «Ньюкасла» нет потолка в развитии, однако он также отметил, что в Англии есть много хороших клубов, к которыми конкурировать очень непросто.

«Посмотрите на «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» — у этих клубов хорошие составы, инфраструктура. Есть команды, за которыми стоит тянуться. Будет действительно непросто, но это возможно.

У нас нет права в течение одного-двух трансферных окон сказать: «Мы должны конкурировать с четвёркой лучших», — цитирует Эшуорта Daily Mail.

После девяти проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Ньюкасл» набрал 14 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «сороки» проведут в воскресенье, 16 октября, против «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.