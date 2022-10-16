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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фергюсон вручил награды Роналду и де Хеа

16 Октября 2022 • 16:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
1 1.95 X 3.70 2 3.80
перерыв

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч против «Ньюкасла» в рамках одиннадцатого тура чемпионата Англии. Перед стартовым свистком легендарный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон вручил памятные награды Криштиану Роналду и Давиду де Хеа.

Роналду получил приз за 700 голов на клубном уровне – эту планку португальский форвард покорил в прошлой игре Премьер-лиги против «Эвертона». Де Хеа же был отмечен за 500 игр в составе «Манчестер Юнайтед» - юбилейной стала как раз игра против «Ньюкасла».

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НЬЮКАСЛ
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