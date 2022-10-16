​Фергюсон вручил награды Роналду и де Хеа

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч против «Ньюкасла» в рамках одиннадцатого тура чемпионата Англии. Перед стартовым свистком легендарный тренер «красных дьяволов» Алекс Фергюсон вручил памятные награды Криштиану Роналду и Давиду де Хеа.

Роналду получил приз за 700 голов на клубном уровне – эту планку португальский форвард покорил в прошлой игре Премьер-лиги против «Эвертона». Де Хеа же был отмечен за 500 игр в составе «Манчестер Юнайтед» - юбилейной стала как раз игра против «Ньюкасла».

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» можно в текстовой трансляции.