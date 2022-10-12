Нападающий «Брентфорда» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Foot Mercato.

В случае, если клуб из Манчестера решит подписать игрока, ему придётся подождать открытия летнего трансферного окна в 2023 году.

В нынешнем сезоне Тони принял участие в десяти матчах за команду, в которых сумел шесть раз поразить ворота соперника и трижды помочь сделать это своим одноклубникам.

Ранее сообщалось, что согласно порталу Transfermarkt, стоимость форварда оценивается в 40 миллионов евро

В настоящий момент «Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея десять очков после девяти встреч. «Манчестер Юнайтед» - пятый с 15 баллами после восьми игр.