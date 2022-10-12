Защитник «Ньюкасла» Бёрн: «Мы не боимся «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Ньюкасла» Дэн Бёрн поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

30-летний англичанин признался, что ему всегда приятно играть на «Олд Траффорд», однако отметил, что «сороки» не боятся своего более статусного соперника.

«Я не думаю, что в этом сезоне мы вообще кого-то боимся. Мы бились на равных с лучшими командами, такими как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». То же самое будет и с «Манчестер Юнайтед», — заявил Бёрн.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» состоится в воскресенье, 16 октября. Встреча начнётся в 16:00 по московскому времени.