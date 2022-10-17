«Ньюкасл» подписал 19-летнего таланта Диалло

Новое руководство «Ньюкасла» продолжает грамотную политику усиления состава «сорок» подписаниями молодых талантов.

Следующим приобретением одного из самых богатых клубов мира стал 19-летний талант Амаду Диалло, в прошлом выступавший за «Вест Хэм». Условия сделки не сообщаются, однако известно, что вингер проведёт сезон 2022/2023 в составе молодёжной команды «Ньюкасла». Бывший игрок сборной Англии в возрасте до 17 лет всё лето находился в статусе свободного агента, отказавшись от продления контракта с лондонским клубом.

Напомним, что в текущей кампании Английской премьер-лиги «Ньюкасл» находится на шестой строчке после десяти туров.

