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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» подписал 19-летнего таланта Диалло

17 Октября 2022 • 21:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
окончен

Новое руководство «Ньюкасла» продолжает грамотную политику усиления состава «сорок» подписаниями молодых талантов.

Следующим приобретением одного из самых богатых клубов мира стал 19-летний талант Амаду Диалло, в прошлом выступавший за «Вест Хэм». Условия сделки не сообщаются, однако известно, что вингер проведёт сезон 2022/2023 в составе молодёжной команды «Ньюкасла». Бывший игрок сборной Англии в возрасте до 17 лет всё лето находился в статусе свободного агента, отказавшись от продления контракта с лондонским клубом.

Напомним, что в текущей кампании Английской премьер-лиги «Ньюкасл» находится на шестой строчке после десяти туров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Амаду Диалло
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