​Хау: Не стал бы подписывать Роналду в «Ньюкасл»

Перед воскресным матчем Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос, хотел бы он подписать Криштиану Роналду в свою команду.

«Мы думаем о долгосрочной перспективе. У нас довольно возрастной состав, поэтому нам нужно инвестировать в молодых игроков. Нужно снижать средний возраст. Так что, возможно, это не тот трансфер, который мы хотели бы сделать», - сказал Хау журналистам.

Минувшим летом Криштиану Роналду мог покинуть «Манчестер Юнайтед», но его трансфер всё же не состоялся.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.